Festival Fartura em Inhotim: Confira a programação e o que comer durante o evento

Fruto da parceria entre a Plataforma Fartura – Gastronomia do Brasil, o Governo de Minas Gerais e o Governo Federal, o Festival Fartura chega à segunda edição entre os dias 30 de setembro e 1° de outubro no maior museu a céu aberto da América Latina: o Instituto Inhotim, localizado em Brumadinho (MG).

O evento que tem como objetivo trazer sabores da Amazônia a Minas Gerais por meio de pratos elaborados por chefs como Gabriel Trillo, Kamira, Mariana Gotijo, Bela Gil, Paulo Anijar, Caio Soter, Marcia Nunes, Débora Shornik, entre outros, acontece na área da obra externa de Hélio Oiticica de nome Invenção da cor, penetrável Magic Square #5, De Luxe, de 1977.

“Fomos beber nas águas amazônicas. Estamos trazendo chefs e cozinheiros que trabalham com as riquezas das matas, com as histórias e tradições tanto indígenas, quanto ribeirinhas. Falar sobre ingredientes e técnicas brasileiras na sua essência e que, muitos de nós, desconhecemos. Trazer a Amazônia para Minas Gerais. O encontro das matas da floresta com os matos dos quintais”, afirma CArolina Daher, uma das curadoras do festival.

Segundo informações do Portal Agita, estima-se que mais de duas mil pessoas compareçam em cada dia para consumir os pratos e petiscos disponíveis nos estandes dos restaurantes participantes, e também haverá preparo de receitas ao vivo, espaço kids, aulas, além da Mercearia Fartura, que vende produtos de origem, e de um palco reservado para atrações musicais.

O Festival Fartura em Inhotim é gratuito para quem já estiver no Museu nos dias de funcionamento, entre às 10h e às 17h, mas, para quem ainda não estiver no local, é necessário adquirir os ingressos com antecedência. As entradas estão à venda no site oficial do Inhotim, e custam R$ 50. Estudantes devidamente identidicados, maiores de 60 anos e parceiros têm direito à meia-entrada, enquanto crianças de até 5 anos têm entrada franca. Para mais informações, acesse farturabrasil.com.br.

Receitas testadas e aprovadas

