Relembre o 3º melhor requeijão do mercado eleito por Paladar

No teste às cegas conduzido pelo Paladar, a matéria de Chris Campos revela que a Poços de Caldas se destaca como a terceira melhor marca de requeijão do supermercado, eleita no ano passado por especialistas.

O resultado foi obtido depois que o júri especializado provou 12 amostras disponíveis nas prateleiras. Uma das estratégias adotadas na degustação foi o consumo de fatias de maçã para limpar o paladar - resultando em uma melhor avaliação.

A marca garantiu a terceira colocação ao apresentar um aspecto visual atraente, mas também o sal no ponto certo, o que trouxe um sabor interessante na boca e se misturou ao toque amanteigado. Leia o conteúdo completo.