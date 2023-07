Restaurante acolhe ídolos históricos do Palmeiras após decisão sobre camarote do time

A atual gestão do Allianz Parque deu fim à “Academia de Imortais” no início deste ano, descontinuando o camarote que homenageava onze ídolos da história do clube paulista com seus nomes registrados nas cadeiras.

Apesar disso, eles permanecem como convidados especiais para assistir os jogos na área premium, e foram acolhidos pelo camarote gastronômico composto pelos restaurantes Braza Gastronomia e La Coppa, que fica localizado no terceiro andar do estádio palmeirense.

Restaurante Braza Gastronomia, localizado no terceiro andar do estádio Allianz Parque. Foto: Via Instagram/@braza.gastronomia

Em entrevista ao UOL, Ademir da Guia, um dos ídolos, disse: “Além de eu estar num ambiente muito agradável, tenho companhia dos torcedores palmeirenses que me dão carinho e um reconhecimento muito grande. Fico agradecido pela parceria com o Braza, pois me proporciona a ida aos jogos que a gente realmente gosta e quer sempre assistir e estar torcendo pelo nosso Verdão”.

“É um restaurante lindo, com ótimos funcionários e uma comida muito boa. Assistir o jogo ali [no camarote] é um sucesso, eu consigo reencontrar aqueles amigos que eu não tive oportunidade quando jogava, e dar um abraço neles, e hoje estou tendo a oportunidade de conhecê-los, estão tendo a oportunidade também de me conhecer e ver que o César Maluco, não é nada disso, né? (risos). Você vê que nós perdemos o nosso camarote, né? Os imortais, e agora temos algo igual, talvez até maior, que o próprio jogador se sente bem, né?”, complementou César Maluco, que também faz parte dos ídolos históricos do time.