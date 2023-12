Restaurante de chef premiado pelo Guia Michelin chega a São Paulo

Liderado pelo renomado chef Anderson Haruo, que é professor da escola Le Cordon Bleu e já foi contemplado com dois prêmios do Guia Michelin, o restaurante OUE SUSHI chega para inovar o conceito de culinária nipônica por meio de ingredientes nobres distribuídos em combinações refinadas que fazem parte do sistema Omakase Unlimited Experience.

A iniciativa visa proporcionar aos amantes da gastronomia oriental uma experiência saborosa e única com pratos servidos em um formato incomum, que mescla a diversidade de opções de um buffet com a qualidade dos alimentos servidos à la carte.

A experiência começa com um omakase ilimitado formado pelas melhores receitas do chef Haruo. Na sequência, é possível aproveitar um rodízio premium, com peixes nobres e frutos do mar, como camarão, polvo, atum, salmão, king crab e vieira, além de foie gras e opções de carnes como Wagyu.

Os interessados em experimentar as iguarias assinadas por Anderson Haruo poderão encontrar o restaurante OUE SUSHI no Bourbon Shopping São Paulo a partir deste mês de dezembro. O estabelecimento ficará no terceiro andar do prédio, próximo à praça de alimentação.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.