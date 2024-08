O que pedir nos restaurantes do Four Seasons Hotel em Buenos Aires?

Deixando de lado a rivalidade entre brasileiros e argentinos, Buenos Aires se destaca como um destino gastronômico imperdível, oferecendo tudo o que amamos: assados, alfajores e vinhos.

Para quem busca uma experiência completa na capital argentina, Fred Sabbag, especialista do blog Na Mesa com Fred, recomenda o Four Seasons Hotel como uma excelente escolha. “O Four Seasons Hotel Buenos Aires é praticamente um destino culinário por si só,” comentou ele.

Para Sabbag, o hotel não se destaca apenas pelo conforto e pela história, mas também pela alta qualidade gastronômica. Desde frutos do mar e parrilla até hambúrgueres de carne dry-aged, Fred oferece uma visão detalhada das delícias gastronômicas do hotel. Confira as dicas completas:

Restaurante Elena

Arroz de frutos do mar do Elena | foto: divulgação

O restaurante Elena, é uma alternativa para quem gosta de uma boa carta de vinhos. Segundo o Fred, é perfeito para um jantar a dois. O destaque da noite foi para o tartare de wagyu, a provoleta de queijo de cabra e, pasmem, o arroz de frutos do mar. “O restaurante Elena é moderno, badalado e tem uma carta de vinhos que faria até o mais ferrenho torcedor de Boca e River concordar em algo”, brincou o especialista.

Nuestro Secreto

Costela assada por horas, no Nuestro Secreto | foto: divulgação

Agora quando o assunto é carne, o Nuestro Secreto, é mais uma sugestão de Sabbag, chefiado por Patricia Ramos, uma das poucas mulheres à frente de uma parrilla em Buenos Aires. “A costela é espetacular e as empanadas, bem, digamos que eu poderia viver só delas e seria uma vida feliz”, contou.

Pony Line

O disputado hambúrguer de dry-aged, do Pony Line | foto: divulgação

O disputado hambúrguer de dry-aged, é uma sugestão de comida do Pony Line. O bar serve diversos coquetéis autorais é famoso por causa dos lanches e outros petiscos que saem da cozinha do Elena. “Para quem curte uma boa coquetelaria”, escreveu.