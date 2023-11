Rita Lobo surpreende ao revelar quando começou a cozinhar

Rita Lobo atualmente comanda o programa Cozinha Prática, da GNT. Por conta de seus dotes culinários, é comum pensar que a Chef deve ter começado a criar sua paixão pela cozinha desde a infância, o que não é verdade.

“Não sabia nem fritar um ovo”, disse Rita Lobo em entrevista ao Notícias da TV, acrescentando que começou a cozinhar aos 19 anos. Dá para acreditar? A relevância de Rita Lobo na gastronomia é tanta que ela conseguiu, agora, uma oportunidade em TV aberta: Prato Feito Brasil, na TV Globo.

“Eu sou apaixonada por arroz com feijão: essa dupla forma sempre uma combinação saborosa, saudável e é um símbolo do Brasil. Nos meus trabalhos na Cozinha Prática, sempre tem arroz com feijão”, explica, sobre a nova fase.

Com isso, Rita quis dizer que suas intenções ao aceitar o novo desafio são, na verdade, valorizar e trazer a originalidade da culinária brasileira, ampliando a extensão dessas raízes sem deixar de contar com muito sabor.

O programa está previsto para estrear no dia 24 de novembro deste ano e será em um formato documental, que busca mostrar diversas receitas em diferentes lugares do Brasil, puxando, é claro, histórias culinárias e ingredientes de diferentes lugares.

