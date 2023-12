Rituais de Ano Novo: 9 tradições e receitas para um 2024 cheio de sorte e sabor

Com 2024 próximo, também começamos a pensar em como podemos trazer sorte para o novo ano. No Brasil, o que não faltam são rituais de réveillon. São as roupas coloridas, simbolizando o que cada um mais deseja para si no ano seguinte, pular as sete ondinhas e as várias comidinhas que trazem sorte e prosperidade.

Mas, ao sairmos um pouco do nosso país e conhecer outros lugares na América Latina, podemos encontrar muitos costumes e crenças diferentes que as pessoas usam para trazer sorte nessa época do ano. Confira abaixo nove deles:

Romã

Ocasiões festivas de final de ano muitas vezes têm esse fruto especial como destaque nas mesas, simbolizando prosperidade e abundância. Entre as diversas superstições associadas a ele, a mais popular envolve um ritual “charmoso”: segurar sete sementes na boca ao se aproximar da meia-noite, e depois, secá-las e guardá-las ao longo do ano como um amuleto da sorte.

Além de ser um símbolo de prosperidade nas festas de final de ano, a romã também pode ser a estrela na sua mesa com as inspiradoras receitas do Paladar. Experimente um arroz com romã, um prato que une a tradição de sorte associada ao fruto com um sabor inigualável.

Fogo

O fogo é frequentemente visto nas superstições como um poderoso símbolo de purificação e renovação. É comum encontrar práticas que utilizam esse elemento para simbolizar o descarte das energias negativas do ano que passou. Uma dessas tradições inclui queimar bonecos ou fantoches, representando uma forma de ‘libertar-se’ dos acontecimentos ruins do ano anterior. Outra prática popular é escrever esses eventos negativos em papéis e queimá-los, como um gesto simbólico de deixar para trás o passado e começar de novo.

Maçã verde

Verdinha e saborosa, acredita-se que a maçã possa afastar a inveja. Algumas pessoas acreditam que morder um pedaço do fruto e depois manter a semente guardada em um lugar escondido vai prolongar essa proteção durante o ano. Gastronomicamente, o fruto pode servir de ingredientes para diversas preparações. Uma delas é a torta de maçã verde.

Pular ondas

Essa superstição pode ser realizada por quem costuma passar a comemoração na praia. Para trazer ainda mais sorte, você deve apostar em pular especificamente ondas dos mares 7 vezes, minutos antes da meia-noite. Bastante comum no Brasil, a tradição resume que você terá portas abertas nos próximos meses.

Lentilhas

Quer atrair fortuna e sorte? As lentilhas são a chave para o seu ritual de prosperidade. Existem várias maneiras de incorporar este grão em suas práticas: espalhe lentilhas pela casa ou, ao receber sua família, segure-as nas mãos para transmitir carinho e boas-vindas cheias de boas vibrações.

E para tornar suas festas de final de ano ainda mais especiais, que tal uma saborosa salada de lentilha? Esta receita é perfeita para complementar sua mesa com uma refeição rica e cheia de significado.

Água pela janela

Ah, o ‘baldaço’! Essa tradição é uma maneira alegre e única de reunir as pessoas e afastar a tristeza. Consiste em jogar baldes de água pelas janelas das casas, criando um momento de diversão e união. Essa prática é especialmente popular nas ruas do Uruguai, onde os moradores se juntam para compartilhar risadas e refrescar-se, transformando um simples gesto em uma celebração coletiva de alegria e camaradagem.

Macarrão

Macarrão é um prato clássico nas festas de final de ano. Normalmente, tendemos a cortá-lo para facilitar o consumo, mas se você quiser aderir a uma superstição especial, tente comer os ‘tubinhos’ inteiros. Diz a tradição que isso atrai sorte. E para elevar sua experiência gastronômica, não perca a receita exclusiva da chef Gabi Junqueira. Ela vai te guiar na preparação de um macarrão cremoso enriquecido com camarão e espinafre. Prepare-se para uma explosão de sabores que promete deixar suas celebrações ainda mais deliciosas!

Limpeza

Com a chegada de um novo ano, muitos de nós desejamos deixar para trás o velho e renovar não apenas nossas vidas, mas também nossos lares. Seguindo essa ideia, existe uma superstição que sugere uma limpeza profunda da casa, alcançando cada canto e eliminando toda a poeira acumulada. O objetivo é simples, mas poderoso: renovar as energias do ambiente, criando um espaço fresco e acolhedor para acolher tudo de bom que o novo ano tem a oferecer.

12 Uvas

Mesmo que você não seja fã de uvas, pode apostar em comê-las aos últimos minutos antes da meia-noite. A fruta, comum nessa época, deve ser ingerida pensando também em 12 desejos, que representam as realizações buscadas nos meses que ainda estão por vir.

Além de receitas salgadas, a fruta combina maravilhosamente bem como uma sobremesa. Por isso, você pode clicar aqui para ver o passo a passo de um pavê de uva com hortelã.