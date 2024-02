Saiba como fazer suco de laranja com beterraba de forma prática em qualquer lugar

Uma das frutas cítricas mais fáceis de encontrar nas feiras e mercados, a laranja tem presença garantida na fruteira de boa parte dos brasileiros e faz parte das mais diversas refeições, seja sendo consumida in natura ou fazendo parte de um prato de feijoada, uma compota, um bolo, uma salada de frutas ou sobremesas em geral.

Fato é que com um só item pode-se fazer inúmeras coisas e, no caso da laranja, não só alimentos, como também bebidas. Seu sabor levemente ácido e adocicado permite muitas combinações com outras frutas, folhas e até vegetais. Quem procura por sugestões de sucos à base dessa fruta pode misturá-la com limão, beterraba e cenoura, resultando em uma bebida refrescante, saudável e saborosa (veja a receita completa aqui).

O suco pode ser feito em um liquidificador, e quem está a procura de um novo eletrodoméstico da categoria pode investir no mixer, que também leva o nome de ‘liquidificador de bolso’ por ser uma versão compacta. O aparelho indicado pelo Paladar Recomenda é ideal para quem deseja fazer sucos ou shakes no escritório ou na academia.

E se a praticidade for uma urgência ainda maior na hora de fazer o suco, é possível cortar a extração do líquido da laranja pelas versões já prontas do mercado. O Paladar contou com o auxílio de cinco especialistas para testar as 11 principais marcas do produto para eleger a melhor opção para o consumidor. O processo do teste, resultado e as avaliações podem ser conferidos aqui.