Testamos 11 manteigas sem sal e escolhemos a melhor para você arrasar nas receitas

A manteiga é um item comum na geladeira de muitos, e não é a toa, visto que o ingrediente serve para os mais variados preparos na cozinha, tanto de sobremesas, pães, carnes, purês, bolos, entre outros, quanto na hora de finalizar um simples sanduíche durante o café da manhã ou da tarde.

E como o principal objetivo dos testes do Paladar é facilitar a vida do consumidor na hora de escolher quais marcas de alimentos comuns comprar e levar para casa, realizamos mais uma edição de avaliações com especialistas, que formaram um júri para testar amostras de 11 das principais marcas da versão sem sal da manteiga.

As amostras foram analisadas nos quesitos sabor, aparência e textura, e os resultados foram organizados em um ranking, cujo primeiro lugar foi ocupado pela marca de origem francesa Président. A manteiga sem sal da fabricante foi considerada a melhor pelo jurados pela sua consistência que permanece cremosa ainda que levemente gelada, sabor levemente ácido, com notas frutadas e retrogosto amendoado e coloração dourada que agrada os olhos.

A matéria ‘A nata do leite: as melhores manteigas dos supermercados’, de Renata Mesquita, apresenta a avaliação detalhada dos jurados acerca das dez marcas restantes, além de explicar os diversos estilos que o produto pode ter e suas principais diferenças na produção nacional e internacional. Leia na íntegra aqui.