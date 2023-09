Saiba como o Michelin avalia os restaurantes do Brasil

O Guia Michelin estará retornando para o Brasil em março de 2024. Após dois anos suspensa por causa da pandemia, ele irá avaliar os restaurantes do Rio de Janeiro e de São Paulo. Os restaurantes brasileiros foram avaliados pela primeira vez em 2015. A presença do Guia em São Paulo e no Rio de Janeiro destacam o cenário culinário local, gerando reconhecimento internacional.

A Michelin não conta informações sobre o perfil dos inspetores, mas, de acordo com o Diretor da publicação, para o portal O Tempo, eles representam 15 nacionalidades e 25 línguas. Os inspetores são todos funcionários da Michelin, dando força para aplicar a metodologia do guia sem compromissos. Eles são anônimos e entram no restaurante como clientes para viver toda a experiência.

Somente as equipes do Guia Michelin, com base em expertise e pesquisa, escolhem um destino para desenvolver o Guia. Se um local for considerado um destino viável, inicia-se as conversas com parceiros, para que o padrão seja mantido, e que sigam com a missão do Guia Michelin. Além disso, com o apoio, eles podem financiar campanhas de comunicação, digital e marketing.

Que tal uma refeição digna de Guia Michelin?

