Saiba quais são os melhores restaurantes brasileiros premiados na América Latina

O ranking Latin America’s 50 Best Restaurants revelou que das vinte e sete cidades latino-americanas que preenchem a lista do número 51 ao 100 dos melhores restaurantes, três delas estão no brasil.

Além disso, São Paulo é o local brasileiro que sedia mais restaurantes premiados. São eles:

Charco na 56ª posição,

Fame Osteria na 57ª,

PUBLICIDADE

Mocotó na 63ª,

Kotori na 64ª,

PUBLICIDADE

D.O.M. na 65ª

Kan Suke na 97ª.

Vale citar que, empatada com a capital paulista, está Santiago, no Chile, que é a cidade com mais restaurantes no ranking. São eles: La Calma by Fredes, Olam, Pulpería Santa Elvira, Demencia, Yum Cha e Ambrosía. Colômbia, Bogotá, na Argentina, Buenos Aires, contam com quatro inserções cada uma.

A divulgação oficial do top 50 do Latin America’s 50 Best Restaurants 2023 acontece no Rio de Janeiro, no próximo dia 28. Confira aqui todos os restaurantes que já foram divulgados.