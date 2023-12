Saiba qual é a 2ª melhor marca de tomate pelado para preparar molhos

O tomate pelado, muito usado na hora de fazer molhos, geralmente salva na correria do dia a dia na cozinha, já que em cinco ou dez minutos a receita está pronta utilizando o produto.

Mas será que todas as marcas são iguais? Pensando nisso, o Paladar decidiu realizar um teste para conferir a qualidade e características dos produtos que rendem bons molhos. Por isso, o Paladar convidou um time de cinco especialistas para avaliar 13 marcas de tomate pelado para molho.

Os jurados convidados experimentaram às cegas 13 marcas de tomates pelados e avaliaram a consistência, textura e sabor dos produtos.

Para os especialistas, a marca Paganini foi a segunda melhor, apresentando uma textura pastosa, mais encorpada, além do fato de as frutas manterem a estrutura original na lata. A acidez foi classificada como bem equilibrada e a coloração do produto também agradou bastante os jurados.

Para saber o ranking com todas as marcas testadas pelo Paladar, leia esta matéria.

