Sorveteria Pinguina lança novos sabores e inaugura duas lojas; saiba mais

Para enfrentar a onda de calor e celebrar o Dia do Sorvete, comemorado em 23 de setembro, a Pinguina está com novidades especiais.

A sorveteria introduziu mais de 12 opções de sabores, com destaque para o cheesecake de coco com maracujá. Este sabor estará disponível do Dia do Sorvete até o dia 1 de outubro. Os preços são: uma bola por R$14, duas bolas por R$20 e potes de meio litro por R$45.

Além disso, no dia 30 de setembro, a Pinguina inaugurará duas novas lojas. A primeira estará situada na Rua Martinico Prado, 471, na Vila Buarque, no antigo espaço do Brownie do Luiz. A segunda será na Rua Dr. Miranda de Azevedo, 637, na Pompeia, em frente ao Petiskin do Bob. Confira mais informações na matéria completa do Paladar.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar possui uma série de receitas testadas e aprovadas que são extremamente saborosas, e podem ser feitas no conforto de casa, agradando a todos os gostos. Confira aqui!