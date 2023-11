Terrine de campeã: faça em casa a receita que garantiu a Bárbara um lugar na final do MasterChef

Nesta terça-feira (07) o MasterChef Profissionais chegou ao 8ª, marcando a semifinal da temporada com provas de alto nível que renderam reações intesperadas.

Após uma acirrada prova com ovos como elemento principal, que rendeu a Franklin a primeira vaga da final, os cozinheiros Yuri, Bárbara e Moisés tiveram de encarar o desafio da terrine en croûte, um prato frio de origem francesa que se assemelha a um patê, mas possui mais consistência e é coberto com carnes.

O prato que mais se destacou foi o de Bárbara, preparado com um blend de carne suína, pato, vitelo e servido com salada de laranja, picles de abobrinha e molho de ervas, e rendeu elogios dos jurados: “Gostei muito do seu blend de carnes, está muito saboroso, bem temperado. Massa no ponto certo, espessura certa, a sua salada tá viva, bonita, crocante, e o molho delicioso”, disse Fogaça em trecho registrado no Band.com.

A iguaria francesa pode ser um grande desafio para quem tenta reproduzi-la, mas não é nada impossível, e você pode seguir a receita de Yan Cordeon, disponível em nosso caderno. Clique aqui para ter acesso às instruções detalhadas e experimentar esse delicioso prato em casa.

Receitas testadas e aprovadas

