Testamos 10 marcas de ovos de Páscoa, saiba qual é a melhor da categoria crocante de 2024

Já é um evento tradicional, em datas comemorativas, a realização de megadegustações com um dos principais alimentos da época. No Natal, por exemplo, um time de especialistas se reúne para experimentar e avaliar criteriosamente alguns lançamentos de panetone e chocotone, e na Páscoa não é diferente.

Nesta, que já é a 19ª edição da megadegustação pascoal, 60 amostras de ovos de chocolate (pertencentes a 6 categorias diferentes) foram selecionadas e testadas pelo júri formado pela jornalista Ana Lourenço, pelo confeiteiro e chocolatier Caio Corrêa, pela repórter do Paladar Danielle Nagase, pelo padeiro Diego Muniz, da PAC, e pela pesquisadora da área de alimentação e coautora do Comida na Cabeça Joana Pellerano.

Todas as categorias - a saber, ao leite, intensos, brancos, crocantes, casca recheada e tendência/pistache - tiveram suas análises norteadas por aspectos como aparência, derretimento na boca, aroma, sabor e temperagem, que pode ser medida pela quebra do chocolate.

Na categoria dos crocantes, entre as 10 marcas selecionadas, o ovo de Páscoa que despontou no teste e garantiu o primeiro lugar do ranking foi o do selo Cora Pâtisserie, cujas unidades têm dois sabores, um lado de chocolate ao leite e outro, meio amargo. O chocolate vem recheado com castanhas de caju caramelizadas e flor de sal, conferindo à receita um sabor contrastante e especial, assim conquistando o paladar dos jurados.

O resultado completo da megadegustação pode ser conferido na matéria ‘Os melhores ovos de Páscoa de 2024′, por Luiza Wolf e Danielle Nagase, disponível aqui.