Veja quais os 3 melhores ovos de Páscoa de chocolate ao leite eleitos pelo Paladar

Especialistas, incluindo confeiteiros, padeiros, jornalistas e pesquisadores, foram convidados pelo Paladar para participar da megadegustação de ovos de Páscoa de 2024 e eleger as melhores marcas.

Na categoria do chocolate ao leite, as marcas Ara (1º lugar), Opera Ganache (2º lugar) e Ferrero (3º lugar) completaram o pódio da classificação, conforme relatado na matéria escrita por Luiza Wolf e Danielle Nagase.

A marca Ara conquistou o primeiro lugar por sua textura aveludada e derretimento suave no paladar, além da evidente presença do cacau em sua composição. A Opera Ganache, na segunda posição, recebeu elogios tanto pelo sabor quanto pela aparência de seu produto. Por último, a Ferrero se destacou pela qualidade do chocolate ao leite e pelo aroma característico de baunilha.

Ao todo, a seleção abrangente contemplou opções produzidas tanto por grandes indústrias quanto por produtores artesanais, destacando uma ampla variedade. Saiba mais.