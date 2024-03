Ovo de Páscoa de Pistache: saiba quais são as melhores opções para apostar

O pistache surgiu como uma tendência notável entre as categorias da 19ª edição da megadegustação do Paladar sobre os ovos de Páscoa de 2024, que reuniu especialistas para avaliarem os sabores mais populares entre os consumidores.

Segundo a matéria escrita por Luiza Wolf e Danielle Nagase, três marcas que contêm a oleaginosa se destacaram, sendo avaliadas principalmente nos critérios de aroma, sabor e derretimento na boca.

Além do pistache, outras categorias do teste englobaram chocolates ao leite, crocante, branco e casca recheada, refletindo as tendências e abrangendo tanto opções produzidas por grandes indústrias quanto as artesanais. Leia mais.

Estas são as melhores opções de ovo de Páscoa de pistache para apostar: