3 receitas com queijo parmesão para testar em casa

Os queijos são alimentos ideais para complementar refeições cotidianas. A matéria de Renata Mesquita trouxe à tona o resultado de mais um dos testes do Paladar, desta vez classificando as melhores marcas de versões parmesão disponíveis no mercado.

Levando essas dicas em consideração, selecionamos 3 receitas com o queijo parmesão que você pode reproduzir em casa. O resultado proporcionará cremosidade no paladar e ótimas combinações. Confira:

Pão de queijo com parmesão

Esse preparo contém 200g de parmesão ralado entre os ingredientes e é uma boa opção para acompanhar um café da tarde. Veja a receita completa aqui.

Pão de queijo com parmesão. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Bruschetta de tomate com parmesão

Aprenda a fazer essa entrada da chef Zenir Dalla Costa para saborear frescor e acidez equilibrados no paladar. Veja a receita completa aqui.

Bruschetta de tomate com queijo parmesão Foto: Tiago Queiroz

Calzone de parmesão

O preparo destaca-se pelo recheio, composto pela mistura de parmesão e gorgonzola. Veja a receita completa aqui.

