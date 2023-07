Queridinha dos brasileiros que amam churrasco, a linguiça toscana é simples de preparar e costuma ter um valor mais acessível em comparação às demais carnes do mercado. Quando colocada na brasa, a linguiça toscana não desaponta, já que sabor e suculência estão garantidos.

Pensando nos churrasqueiros de plantão, convidamos um time de cinco jurados para avaliar sabor, textura e aparência de 10 marcas de linguiça toscana. O teste foi realizado às cegas e as linguiças foram assadas na brasa e provadas assim que saiam da grelha. Com certeza, esse teste vai te ajudar a fazer as apostas certas em relação à qualidade e sabor do seu próximo churrasco.

Teste das linguiças toscanas Foto: LEO MARTINS

Abaixo você pode conferir quais foram as três melhores marcas de linguiça toscana avaliadas. Clicando nesse link, você pode ver as considerações dos jurados a respeito de cada uma das marcas. O teste também apresenta um vídeo com depoimentos e cenas dos bastidores do teste.

PRIMEIRO LUGAR - PERDIGÃO

SEGUNDO LUGAR - DIA

TERCEIRO LUGAR - AUTÊNTICA