Teste definitivo: especialistas escolhem a maionese número um do mercado

Características como aroma, sabor, cor e textura foram critérios de avaliação no teste do Paladar para eleger as melhores maioneses do mercado entre oito marcas selecionadas.

Para isso, o Paladar convidou especialistas no assunto que experimentaram cada amostra em sua forma pura ou acompanhada de bolachas cream cracker, atribuindo pontuações de 0 a 10.

Dessa forma, a Heinz conquistou o primeiro lugar na lista. O destaque dessa marca foi o seu sabor que remete à versão caseira, complementado pela textura agradável e o aroma adocicado.

Considerando a variedade disponível no mercado, o teste contém opções que se destacam, aquelas que agradam apenas em alguns aspectos e as que deixam a desejar em todo o conjunto. Leia a matéria de Chris Campos para saber a classificação completa.

Maionese caseira: textura, combinações e armazenamento

Caso você queira experimentar a versão caseira, siga as dicas do chef e proprietário do Bullguer, Thiago Koch, sobre como alcançar a maionese perfeita. Veja a matéria completa de Helena Gomes aqui.