Teste Paladar: confira o top 3 das melhores mozzarellas de búfala do mercado

Com a ajuda de especialistas convidados do Paladar, uma degustação às cegas aconteceu para definir quais são as melhores mozzarellas de búfala do mercado, formado o pódio: Búfalo Dourado (1º), Levitare (2º) e Almeida Prado (3º).

Nesse caso, características como consistência, textura e sabor estiveram entre os critérios de avaliação das seis amostras feitas com leite de búfala. Para saber mais, leia a matéria completa de Daniele Nagase, com o título ‘Qual a melhor mozzarella de búfala do mercado?’.

Búfalo Dourado (1º)

Para o júri especializado, a número um apresentou aspectos positivos em aparência frescor e cremosidade, além do sabor equilibrado entre leite e quantidade de sal.

Levitare (2º)

PUBLICIDADE

Com características que evidenciam o frescor, sabor e cremosidade de qualidade, a marca garantiu o segundo lugar no pódio.

Almeida Prado (3º)

Sabor e textura cremosa foram os principais pontos agradáveis da marca. No entanto, na opinião dos jurados, o produto não apresentou tanto frescor.