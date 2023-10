The Taste Brasil: candidata confessa querer abandonar o reality após desafio

O quarto episódio da sexta temporada do The Taste Brasil deixou claro que nada é definitivo no jogo. Cristiano Santos, que teve um começo difícil nesta competição, não apenas se reergueu, mas, como diz o ditado popular, deu a volta por cima. Enquanto isso, Marina Araujo, que era uma das favoritas até então, enfrentou um contratempo e ficou abalada.

O ingrediente principal do dia foi a pimenta. Enquanto na primeira etapa os participantes só podiam utilizar a pimenta-ateré, na segunda fase, tiveram a liberdade de escolher qualquer variedade desse alimento picante. A chef convidada, a baiana Ieda de Matos, foi encarregada não apenas de apresentar o ingrediente, mas também de experimentar as quatro colheres selecionadas pelos mentores para representar cada uma das equipes.

Segundo o Gshow, a surpresa da noite foi ver Marina Araujo entre as piores colheres da prova, ao lado de Max Rebussi e Rafael Aoki. Isso foi chocante porque, nos episódios iniciais, ela foi eleita a melhor colher por duas vezes. Além disso, ao ser questionada sobre sua vontade de continuar na competição, ela foi franca com os mentores dizendo que pensava em desistir do reality.

Receitas testadas e aprovadas

