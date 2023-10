The Taste Brasil: Eliminação surpresa choca participantes, veja como foi

A 6ª temporada do The Taste Brasil está só no começo, mas já surpreende com reviravoltas e surpresas. No terceiro episódio, a emoção foi constante.

Exibido na última terça-feira (03), o programa contou com a participação especial de Kalymaracaya Nogueira, a primeira chef indígena do Brasil, para comandar as duas provas do dia. A primeira, segundo informações do GShow, rendeu imunidade ao participante que teve melhor desempenho e eliminação ao que recebeu a pior colher.

A informação, quando anunciada pela chef, chocou não apenas os competidores, como também os avaliadores. “Isso não foi legal, descobrir ali na hora que a pior colher seria eliminada da competição”, comentou o jurado Felipe Bronze. Claude Troigros também ficou perplexo: “Quase tive um ataque do coração naquele momento”.

Desafiados a fazer um poheu (um sagu rústico de mandioca), o maior destaque positivo foi Fernanda Veiga, do time de Claude. Por outro lado, o destaque negativo foi Jéssica de Andrade, da equipe de Buffara, sendo eliminada da atração. “Com o coração partido, mas acredito que esteja sendo justa na minha forma de pensar”, disse a cozinheira ao deixar o estúdio do programa.

A segunda pessoa a ganhar imunidade no episódio foi Marina Araujo, que se emocionou ao receber a melhor colher mais uma vez e receber elogios de Claude Troigros pelo criativo bombom de tucupi preto e limão. Já Marcelo apresentou um nhoque de tucupi com erros de execução, e por isso foi o segundo eliminado.

“Saio dessa experiência levando uma bagagem enorme de conhecimento, principalmente, de escutar a história desses outros cozinheiros, que são gigantes e estão nessa competição. Criei um carinho muito grande pela Manu [Buffara], os toques que ela deu vou levar para a vida”, disse o cozinheiro na despedida.

