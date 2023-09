The Town: Confira o cardápio e quais restaurantes estarão no festival

O The Town começa neste sábado, 2, no Autódromo de Interlagos, e promete alegrar a cidade de São Paulo. Com gastronomia assinada pelo renomado chef Alex Atala, o evento contará com uma praça de alimentação batizada Market Square, com oito espaços para um grande passeio gastronômico.

Como opções de bebidas, as pessoas podem esperar encontrar: chopp Heineken, Heineken 0.0, chopp Lagunitas; chopp Baden Baden chopp Eisenbahn e Blue Moon (somente no Market Square); Coca-Cola, Coca-Cola Sem Açúcar, Fanta, Sprite, Água Crystal, Suco Del Valle, Schweppes e Mate Leão; Red Bull, Red Bull Sugar Free, Red Bull Tropical; Café 3 Corações; e para os convidados da área VIP, Johnny Walker, Tanqueray e Circo.

Já em relação às opções de comida, o festival informou, por meio de sua assessoria, que 21 marcas estarão trabalhando no evento, com uma oferta diversa de quitutes. Confira a lista abaixo:

McDonald´s – hamburguer e batata frita

Nissin – macarrão instantâneo

Hellmann´s - maionese e molhos

Trident – chiclete

Club Social – salgadinho

Hot Dog Club – cachorro-quente

Cheia de Graça – sanduiche de linguiça

Baked Potato – batata assada

Domino’s – pizza

Hot n Tender – frango frito

Spoleto – massa

Gendai – japonês

Vulcano – sanduiche de carne

Bacio di Latte – picolé

Papila Deli – sanduiche

Orient Pastelaria – pastel e crepe

Espetto Carioca – espetinho

Açougue Vegano – comida vegana

La Guapa – empanadas

The Factory – frango empanado

Cinemark – pipoca

Vai curtir o The Town de casa?

O festival The Town será transmitido na televisão para quem prefere curtir uma boa música no conforto do lar. E que tal, aproveitar essa ideia da gastronomia do evento e preparar um prato saboroso para se deliciar enquanto assiste os melhores artistas em casa? Confira as receitas testadas e aprovadas pelo Paladar aqui.