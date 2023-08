Conheça a vinícola reúne vinhos premiados na Mantiqueira

Os mais famosos da marca são os vinhos, com rótulos que são mundialmente conhecidos. Segundo a Forbes, a vinícola quebra recordes históricos desde 2016, com premiações internacionais, sendo a ultima delas conquistada em maio. Foto: Via Instagram/@saopaulowinefest

A pouco menos de 200 quilômetros da capital paulista, em Espírito Santo do Pinhal, fica a fazenda Santa Maria. Lá os visitantes podem sentir uma amostra do que é a Itália na sede da vinícola Guaspari, na Serra da Mantiqueira.

Atualmente, a vinícola tem apostado muito no enoturismo, com diversos programas de acordo com as épocas do ano, o passeio conta com a degustação de quatro rótulos da linha premium, podendo ser harmonizados com queijos e salames.

Os mais famosos da marca são os vinhos, com rótulos que são mundialmente conhecidos. Segundo a Forbes, a vinícola quebra recordes históricos desde 2016, com premiações internacionais, sendo a ultima delas conquistada em maio.