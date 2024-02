Tudo o que você precisa saber sobre os planos da Cacau Show para o Playcenter

A Cacau Show, uma das principais empresas brasileiras de chocolate, surpreendeu seus clientes ao anunciar a compra com o Grupo PlayCenter. Segundo um vídeo divulgado, Alexandre Tadeu explicou que deseja combinar diversão com chocolates.

Conforme informou o portal PEGN, a estrutura está sendo planejada com localização em São Paulo, mas há planos de expandir o projeto para outros estados no futuro.

Todo o espaço será projetado com inspirações de redes internacionais de entretenimento e do setor alimentício. Exemplos incluem a Disney e até mesmo, mais para frente, o filme de Tim Burton, ‘A Fantástica Fábrica de Chocolate’.

As atrações proporcionarão aos clientes a oportunidade de desfrutar dos produtos da Cacau Show enquanto se divertem em propostas diversas, incluindo temáticas. As ideias também incluem a Playlands e o Playcenter Family, mencionados no vídeo.

PUBLICIDADE

No entanto, é bom reforçar que tudo isso ainda está em fase de planejamento, uma vez que envolve grandes construções, altos investimentos e projeções de longos prazos, aproveitando também os 35 anos de experiência da famosa loja.