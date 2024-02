Como o chocolate se tornou o alimento do amor?

Quando o assunto é amor sempre recorremos aos clássicos chocolates para presentar quem amamos. Mas de onde será que surgiu a ligação desse doce com a paixão?

A conexão entre chocolate e romance é mais antiga do que você possa imaginar. O cacau, ingrediente base do chocolate, era usado na Mesoamérica para dar sabor a alimentos e fazer bebidas desde cerca de 2.000 a.C. Maias e astecas trocavam cacau e o ingrediente também fazia parte de oferendas rituais, inclusive aquelas ligadas à fertilidade e ao amor, segundo o The Economist.

Os colonizadores acabaram seduzidos pelo alimento e levaram os grãos para as suas terras natais. No começo, o chocolate era exclusivo para a realeza e as elites, mas o gosto pelo doce logo se espalhou.

Apesar da popularidade do chocolate, foram apenas os vitorianos que estabeleceram definitivamente o chocolate como alimento do romance. No dia de São Valentim, as pessoas enviavam mensagens e doces, mesmo na época medieval.

PUBLICIDADE

Mas foi Richard Cadbury, fundador homônimo da empresa britânica de chocolate, quem ligou o Dia dos Namorados de fato ao chocolate. Em 1861, Cadbury teve a ideia de colocar os produtos em uma caixa em forma de coração para vender antes de 14 de fevereiro. Assim, mesmo depois de os chocolates acabarem, as pessoas apaixonadas poderiam encher as caixas com lembranças de seu amor.