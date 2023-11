Uísque mais caro do mundo é leiloado e vendido por quantia milionária; descubra o valor

O uísque mais caro do mundo, Macallan Adami 1926, da Escócia, alcançou um preço recorde em um leilão realizado no sábado (18) em Londres e foi vendido por quase 2,2 milhões de libras, o equivalente a mais de R$ 13 milhões, segundo a casa de leilões Sotheby’s.

Produzido em 1986, apenas 40 garrafas da bebida foram cheias, após um envelhecimento em barris por pelo menos 60 anos, tornando o Macallan Adami 1926 o uísque mais antigo feito na época.

Entre 2018 e 2019 outras três garrafas da coleção já haviam sido leiloadas, com uma delas estabelecendo o recorde anterior de garrafa mais cara vendida, por US$ 1,9 milhão. Segundo a Sotheby’s, restam apenas 10 destas garrafas no mundo.

