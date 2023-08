Confira os melhores restaurantes e pratos do mundo de 2023. Foto: Gustavo Steffen

Que não gosta de uma comida boa, não é mesmo? Se você está procurando onde comer em 2023, aqui você está no lugar certo! Aqui vão alguns dos melhores restaurantes, elencados pelo portal Eater, espalhados no mundo para você conhecer:

Ho Chi Minh City, Vietnã - recheado de comida do mar, esse sanduíche pode considerado uma “bomba”, o HCMC Bahn Mi.

Asheville, Estados Unidos - Em Ashville, nomes como The Golden Pineapple, Leo’s House of Thirst, Different WRLD, Silver Iocovozzi of Filipinx Restaurant Neng Jr.’s e Cultura são estabelecimento bem conceituados.

Sardinia, Ilha do Mar Mediterrâneo - Não dá para ir para Sardinia e não experimentar pratos típicos, como fragula, maccarones de busa, lorighittas, su filindeu, malloreddus, andarinos e culurgiones.

Nova Zelândia - A variedade de comidas típicas tem o céu como limite. Lá você vai degustar enguia, comidas do mar, peixe, batatas doces e muitos outros ingredientes nativos.

Senegal - Os restaurantes do Senegal têm uma cultura diferente quando falamos de comida. Normalmente, os clientes dividem as mesas e a comida que chegar antes, sempre é oferecida aos outros. Normalmente, a carne mais escolhida é cordeiro e a etiqueta do lugar permite apenas comer com a mão direita.

PUBLICIDADE

Guatemala - A Guatemala tem pratos muito conhecidos pelos brasileiros. Todos já comemos ensaladas, enchiladas, guacamole, talvez a exceção seja o chow mein.

Filipinas - Em Manila a banana ketchup é um ingrediente essencial por gerações. Eles validam muito os temperos usados, assim como a história de suas cozinhas.

Inglaterra - Cambridge é conhecida pelos seus pubs, ideais para pegar um copo de cerveja, drink ou petiscar alguma coisa.

Novo México, Estados Unidos - Parte da nova Rota 66, Albuquerque é conhecida por alguns restaurantes interessantes. Entre eles o Igatov, Happy Accidents, Frenchish, M’tucci’s Bar Roma, Central Bodega, Gather e Mesa Provisions.

Índia - Na Índia é onde achamos as comidas mais diferentes e que valem ser provadas. Alguns pratos típicos de lá são o amriti, mishti doi, sandesh, roshogolla e darbesh.

Suíça - Em Halland, na Suíça, os pratos são sempre considerados chiques. Os nomes são difererents, mas todos valem a pena. Você encontrará solbulle at solhaga stenugnsbageri, pain perdu at borgmästargârden kafé, apple bomb at stâlboms konditori, spandauer at kustbageriet e punsch-roll at feldts bröd & konfekt.

Você sabe qual é a melhor linguiça toscana para churrasco?

PUBLICIDADE

Já no Brasil, um dos pratos mais consumidos e apreciados é o churrasco. O Paladar preparou um teste para descobrir qual é a melhor linguiça toscana. Descubra o resultado do teste às cegas (clicando aqui) realizado por um júri especializado no assunto.