Veja os 10 melhores doces de leite do mercado

O doce de leite é uma das iguarias da culinária brasileira, mas que também faz parte da cultura dos hermanos argentinos e uruguaios. No Brasil, é quase impossível desassociar o doce da gastronomia mineira, que é conhecida por produzir os melhores do país.

Com tanto sucesso envolto do doce de leite, o Paladar decidiu testar as marcas do produto mais encontradas nos supermercados, com opções nacionais e internacionais também.

Ao todo, foram testadas dez marcas por um grupo de jurados convidados que provou às cegas as amostras dos produtos. Eles levaram em conta a textura e o equilíbrio do açúcar nos doces.

A marca argentina Havanna foi a grande vencedora. O doce de leite foi classificado como saboroso, bem caramelizado, que lembra a textura do produto argentino. Também foi considerado perfeito para recheios por ser um produto mais firme.

Logo em seguida, o La Sereníssima e o Momento Mambo ficaram em segundo e terceiro lugar respectivamente. A seguir, confira em ordem alfabética os 10 melhores doces de leite do mercado, testados por especialistas:

AVIAÇÃO HAVANNA ITALAC ITAMBÉ LA SERENÍSSIMA MAJESTIC MOMENTO MAMBO ROCCA TESOURO REAL VIÇOSA

