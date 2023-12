Qual é a diferença entre vinho espumante e vinho frisante?

Faltam poucos dias para o Natal e para a chegada do Ano Novo. Com isso, uma movimentação para a preparação das comemorações tem sido notada em todos os setores: as casas têm se enchido de luzes, os shoppings, de decoração, e os mercados com todos os tipos de produtos típicos da época.

Se você é um daqueles que têm se organizado para a tão desejada ceia, certamente se deparou (ou vai se deparar) com a sessão de bebidas em promoção, entre elas os vinhos espumantes e os vinhos frisantes, além da famosa cerveja e dos refrigerantes.

Mas, no que tange a esses vinhos que normalmente são consumidos em festas de final de ano, será que é tudo a mesma coisa? A cor dos líquidos pode ser muito semelhante, mas o processo de feitura e, por conseguinte o sabor, não. Suzana Barelli, especialista em vinhos e colunista do Le Vin Filosofia no Paladar explica a diferença entre os produtos no vídeo abaixo.

Veja mais dicas no Manual do espumante, elaborado por Chris Campos.