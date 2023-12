4 dicas essenciais para escolher o vinho para a ceia de Natal

O Natal já está batendo na porta e, se você é um dos anfitriões que receberá os convidados em casa para a ceia, é importante saber como servir bem o jantar, especialmente quando falamos de vinho. Para ajudar no dia das preparações para o Natal, segue um rápido manual com dicas da colunista Suzana Barelli, do Paladar.

Confira a escolha das bebidas com antecedência, afinal o Natal merece um bom brinde. A escolha do estilo vai depender do quanto você disposto a gastar. Mas não deixe de separar ao menos a garrafa do brinde. A temperatura é outro ponto importante. Melhor servir o vinho mais gelado, que a temperatura sobe na taça, do que quente demais. O sommelier Diego Arrebola, diretor da importadora Berkmann, indica gelar os espumantes por três horas na geladeira; brancos e rosés devem ficar por duas horas na geladeira e os tintos, 30 minutos. As bebidas não precisam, necessariamente, harmonizar a perfeição com todas as receitas. Pense em um branco para os pratos mais leves e em um tinto para acompanhar assados e comidas mais pesadas. É importante considerar a quantidade de bebidas. Um espumante serve bem oito pessoas se for apenas um brinde. Se a ideia é servir o espumante ao longo da festa, calcule uma garrafa para cada duas pessoas. Na refeição, pense em uma garrafa de vinho para cada três pessoas.

Para saber mais dicas para a ceia de Natal, leia esta matéria.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem uma série de receitas testadas e aprovadas que podem ser feitas em casa. Confira opções de pratos deliciosos aqui.