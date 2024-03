Você concorda? As melhores maioneses do supermercado são reveladas; descubra

Para uma maionese receber pelo menos alguns pontos positivos, é necessário que a combinação de textura, aroma e sabor seja agradável. Algumas versões industrializadas podem relembrar o gosto das caseiras, mas nem todas possuem essa característica marcante.

Com o intuito de tirar dúvidas sobre as principais marcas disponíveis para os consumidores, a classificação do Paladar listou as maioneses com boas avaliações ou não, de acordo com a opinião de especialistas no assunto.

Segundo a matéria de Chris Campos, essa conclusão foi alcançada quando todo o time experimentou oito amostras às cegas, ou seja, sem identificação, levando em conta os principais critérios de avaliação.

Heinz, Hemmer e Hellmann’s foram as marcas que se destacaram no pódio, nesta mesma ordem de classificação, por agradarem aos jurados com texturas, aromas e sabores equilibrados. O ponto alto vai para a primeira colocada, que relembrou a versão caseira.

Enquanto isso, Arisco, Quero e Junior foram três marcas que tiveram avaliações não tão positivas. A textura fluida da primeira marca e seu gosto gorduroso foram os principais aspectos negativos, enquanto a Quero perdeu pontos ao apresentar amargor no sabor e aroma artificial.

Por último, a Junior não pontuou positivamente pela textura mole e gosto ácido demais. Ainda no mesmo teste, há outras marcas que foram consideradas medianas, pois agradaram em alguns aspectos, mas deixaram a desejar em outros. Leia o conteúdo completo.