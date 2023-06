Faz tempo que o gim não é mais a “bebida da moda”. Mas, apesar de ter perdido o destaque que alcançou nos anos 1980, o gim veio para ficar, e ainda hoje tem seu espaço reservado em muitos bares brasileiros. Além de saboroso, o destilado vai bem em diversos tipos de coquetéis e rende drinques que vão muito além do famosíssimo gim tônica. Bebidas como o bramble, o clover club e o dry martini são clássicos da coquetelaria mundial feitos com gim, mas a verdade é que todo dia aparecem novos drinques criativos e saborosos que usam bebida como base e, garantem alguns bartenders, sabendo selecionar e equilibrar bem os ingredientes esses drinques tendem a serem bem-recebidos.

Onde surgiu o gin

Todo mundo acha que o gim é uma invenção britânica, mas o destilado tem origem holandesa. Inicialmente, a bebida foi criada como um remédio para amenizar problemas renais, em meados do século 17. Quando chegou à Inglaterra, o destilado se popularizou como uma bebida alcoólica de fato, e começou a ser produzido em grande escala, ganhando as ruas de Londres, com um preço que permitia que todas as classes sociais pudessem apreciá-lo.

Em comemoração ao Dia Mundial do Gim, separamos 7 receitas de drinques com gim para você preparar em casa. Tem drinque de gim com framboesa, gim com morango e até gim com manjericão - trouxemos um pouco de tudo. Ficou curioso? Dá uma olhada nas nossas receitas e prepare drinques deliciosos:

Gin Tônica com abacaxi

Gin tônica com abacaxi Foto: Casa Tucupi

É claro que não podíamos deixar o gim tônica de fora, mas você vai se surpreender com a versão que selecionamos. A receita de gin tônica com abacaxi da Casa Tucupi dá uma cara nova ao clássico, usando abacaxi e alecrim no preparo. Experimente.

Continua após a publicidade

Clover Club

Clover Club Foto: Nani Rodrigue

O clover club também é um clássico dos drinques com gim. Criado na Filadélfia, o coquetel leva limão e xarope de framboesa e, por vezes, clara de ovo. A receita de Clover Club do Cora te ensina o passo a passo completo, desde o preparo do xarope de framboesa até a mixagem.

Dry Martini

Dry Martini Foto: Spot

Talvez o coquetel de gim mais conhecido do mundo, o Dry Martini se popularizou, principalmente, por ser o drinque favorito do espião James Bond. Elegante, o drinque leva vermute e é finalizado com um palito com azeitona. Confira a receita do dry martini servido no Spot.

Drinque de gim com morango

Continua após a publicidade

“Ivete”, drinque de gim com chá de morango Foto: @leosouza

A receita do coquetel de gim com morango elaborada pelo bartender e Matheus Cunha é diferentona - mas não deixa de ser simples. O coquetel usa sachê de chá de morango e cascas de laranja, e o sabor é surpreendente. Confira o passo a passo.

Bramble

Bramble Foto: Mario Rodrigues

Drinque antigo de origem londrina, o bramble equilibra gim, limão e amora com maestria. Confira a receita de bramble do restaurante Josephine, drinque simples, prático e delicioso. Experimente!

Basil Smash

Basil Smash, drinque com gim e manjericão. Foto: Julliana Martins/Estadão

Continua após a publicidade

O ‘Basil Smash’ não é muito popular no Brasil, mas é super prático e leva um ingrediente curioso: o manjericão. A receita de ‘Basil Smash’ é simples e os ingredientes e leva apenas quatro ingredientes básicos que todo mundo tem em casa. Confira!

Drinque de gim com gengibre

“Temperado”, drinque de gim, gengibre e limão Foto: @leosouza

Para quem gosta de drinques com sabor mais forte, a receita de drinque de gim com gengibre elaborada pelo bartender Matheus Cunha é a opção perfeita. A receita leva apenas três ingredientes básicos, e o resultado é divino. Experimente!