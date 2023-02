O arroz biro-biro é um prato muito típico de São Paulo que foi criado na década de 80 no restaurante Rodeio. A receita é uma homenagem ao ex-jogador do Corinthians Biro-Biro, que brilhou no time com grandes atuações e era famoso pelos longos cabelos loiros e cacheados.

Essa receita de arroz biro-biro do restaurante Chaco é muito saborosa e simples de fazer. Se você deseja um ótimo acompanhamento para churrasco, esse arroz biro-biro é a escolha certa.

