Hummus de feijão mungo com crackers

Dificulade Fácil
Tempo de preparo Rápida
Rendimento 6 porções

Estamos acostumados com os alimentos do dia-a-dia, sem renovar muito ou colocar coisas novas no cardápio. É sempre o mesmo feijão, o mesmo hummus e as mesmas comidas. Mas sempre há alternativas. Nós, do Paladar, viemos te trazer uma opção diferente. Essa receita de hummus é feita com feijão mungo, que possui um sabor diferente, uma coloração esverdeada, é menor e um pouco mais arredondado que o feijão carioca. Além do feijão, essa receita leva também tahine, ingredientes da culinária do Oriente Médio. Feito com gergelim, ele é indispensável para o hummus. Rico em vitaminas E e outras propriedades, o tahine é ideal para compor receitas de proteínas. Essa receita de hummus da chef Vanessa Estrella é perfeita para acompanhar bolachinhas ou crackers da sua preferência. Certeza: essa receita vai te surpreender! Veja o passo a passo: