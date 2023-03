Desafiamos a chef Renata Braune, do açougue gourmet e restaurante BeefPassion, a criar receitas com diferentes tipos de bife de carne. E como missão dada é missão cumprida, a chef criou três receitas com coxão duro,coxão mole e fígado. O trio de carnes resultou em belos pratos de bife à rolê, picadinho de carne carioca e iscas.

Para melhorar ainda mais a oferta de receitas saborosas, a chef ensinou também como preparar uma moussaka, a lasanha dos gregos – que é feita com carne moída, berinjela, batatas e molho bechamel gratinado.

Por que bifes de carne?

Mesmo com as mudanças que o comportamento humano e a economia passam, os brasileiros continuam a amar carnes bovinas. E aqui não estamos falando só do amado churrasco aos finais de semana, mas também das carnes para o dia a dia.

Para se ter uma ideia, um estudo da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) colocou o Brasil como o terceiro maior consumidor de carnes em 2022 – um ano no qual os preços subiram bastante e mesmo assim, ficamos atrás apenas da Argentina e dos Estados Unidos.

Em outras palavras, ao longo de um ano cada brasileiro consumiu cerca de 24,6 kg de carne bovina. E foi pensando no amor inabalável que o brasileiro tem pelas carnes bovinas, que nós desafiamos a chef Renata Braune a criar três receitas de bifes.

Aqui, você irá aprender como conseguir o máximo de sabor de carnes comuns. A ideia é que essas receitas possam fazer parte das suas refeições diárias. Logo, o diferencial aqui não é a carne em si, mas os ingredientes adicionais podem dar um novo sabor a elas. Veja:

Bife à rolê, com carne de coxão mole

Prato de bife à rolê, com cebola e bacon. Receita da chef Renata Braune, do restaurante e açougue BeefPassion. Foto: TABA BENEDICTO

Neste bife à rolê, a ideia é unir fatias de carne e enrolar a pequenos pedaços de cenoura e bacon, com a ajuda de palitinhos. Se quiser trocar as batatas assadas de acompanhamento, um purê de batatas cai muito bem.

Bife de fígado feito em iscas, acebolado e com rúculas

Iscas de fígado acebolado e com vinagre balsâmico, receita da chef Renata Braune, do açougue gourmet e restaurante BeefPassion. Foto: TABA BENEDICTO

A ideia da chef é que você coma uma boa tagliatta – como os italianos chamam –, que são iscas de fígado com cebola e rúcula. Além de ser super rápido de fazer, o forte sabor e cheiro do fígado são neutralizados pelo aceto balsâmico.

Bife de coxão duro picadinho à moda carioca

Prato de picadinho carioca de carne com farofa e banana grelhada, receita da chef Renata Braune, do BeefPassion. Foto: TABA BENEDICTO

O prato de picadinho carioca é o retrato perfeito dos grandes amores culinários do brasileiro. Tem tudo de mais saboroso: carne, farofa e banana grelhada.

Bônus: Moussaka, uma lasanha à moda grega, feita com carne moída

Moussaka, prato grego com berinjela e bechamel gratinado. Receita da chef Renata Braune, do BeefPassion. Foto: TABA BENEDICTO

Enquanto aqui no Brasil costumamos fazer lasanha com camadas de massa, presunto e queijo, a moussaka leva carne moída, batatas e berinjela. Além disso, a receita de Renata Braune é um pouco mais interessante do que as versões tradicionais, pois tem um belo bechamel gratinado.