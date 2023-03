Salada de lula servida em um bowl branco, com detalhes em bege nas bordas. O bowl está sobre um pano cinza. Ao fundo, nota-se uma tábua de madeira e talheres, apoiado em outro pano. Todos os itens estão sobre uma mesa de madeira. Foto: Leo Feltran Por Redação Paladar Salada morna de frutos do mar Confira essa salada meio diferente, do Zillis Bar Lounge & Restaurante Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

A salada é o tipo de refeição que pode ser consumida como prato principal, entrada ou acompanhamento. Ela pode levar folhas, proteínas, até frutas. Os antigos romanos e gregos costumavam misturar as folhas de alface com óleo, vinagre e sal, daí a origem latina das palavras “salada”, “sal” (de sal) e “salata” (salgado). O primeiro registro de uma salada de frutas foi feito em 1565, quando o navegador Jacques Cartier descreveu uma mistura de frutas que os índios Hurons prepararam para ele. Mas foi só a partir do século XIX que as saladas se tornaram populares na Europa, e em outras partes do mundo. Essa receita do Zillis Bar Lounge & Restaurante é de uma salada feita com lula, tentáculos de polvo, alface e tomilho, temperada com azeite, sal e pimenta-do-reino. Que tal incluí-la em seu cardápio? Confira o passo a passo: