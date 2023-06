Quem pensa que só batatinhas ficam deliciosas na AirFryer está muito enganado. Esse eletrodoméstico, que virou febre por substituir as frituras no dia a dia, deixa muitos vegetais deliciosos, com crocância e sabor acentuados. Então, se estiver buscando receitas saudáveis, práticas e muito coloridas, os vegetais feitos na AirFryer são uma ótima opção.

Para ajudar você a preparar os vegetais da maneira correta e fazer com que eles fiquem perfeitos na AirFryer, a chef Bru Calderon, da Mondial Eletrodomésticos, nos ensinou cinco receitas de vegetais muito simples: abóbora na AirFryer, mix de vegetais crocantes, chips de batata doce, palitinhos de cenoura e couve-flor crocante.

Abóbora assada

Abóbora assada Foto: Giulia Cucio

Devido a sua doçura moderada, a abóbora feita na AirFryer pode compor pratos salgados e doces. Para que sua abóbora assada fique ainda mais saborosa, tempere com bastante azeite, sal, pimenta-do-reino e alho. Como acompanhamento para sua abóbora na AirFryer, utilize alguns tomates cereja.

Mix de vegetais crocantes

Mix de vegetais Foto: Giulia Cucio

Esse mix de vegetais, que fica crocante na AirFryer, é feito com cenoura, abobrinha, cebola roxa, batata doce, abóbora e tomate. Todos os vegetais são cortados em cubinhos e temperados com azeite e ervas, como tomilho, manjericão e orégano. Em apenas 20 minutos na AirFryer o mix está pronto.

Chips de batata doce

Chips de batata doce Foto: Giulia Cucio

Existem algumas maneiras de fazer batata doce na AirFryer, e uma receita que nunca falha, especialmente para quem ama um lanchinho saudável, é a de chips de batata doce feitos na AirFryer, que são super práticos e ficam muito crocantes. Se quiser seu snack ainda mais saboroso, corte a batata doce em um processador ou fatiador para que fiquem bem fininhas.

Palitinhos de cenoura

Palitinhos de cenoura Foto: Giulia Cucio

Essa pode surpreender muita gente, mas cenoura na AirFryer é uma excelente opção. Essa receita de palitinhos de cenoura da chef Bru Calderon conta com um segredinho super especial. Buscando crocância e mais sabor, empane os palitinhos de cenoura na farinha Panko. O aperitivo fica pronto em apenas 15 minutos na AirFryer.

Couve-flor crocante

Couve-flor na AirFryer Foto: Giulia Cucio

Acompanhada de iogurte natural e um mix de temperos maravilhosos, a couve-flor crocante feita na AirFryer fica uma verdadeira delícia. Se quiser adicionar ainda mais sabor para a sua couve-flor na AirFryer, tempere com um pouco de cúrcuma, que trará uma sensação levemente apimentada.

Bru Calderon - chef da Mondial Eletrodomésticos