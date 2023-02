Muito presente nos almoços de domingo do Reino Unido e popularizado no Ocidente inteiro, o rosbife é um prato versátil e muito saboroso. Sendo ainda uma ótima opção de prato frio e podendo ficar alguns dias na geladeira, o rosbife tem um corte fininho que casa muito bem com um sanduíche. Para você que gosta de uma carne tostada por fora e muito macia por dentro, trouxemos cinco receitas de rosbife perfeita para quem busca praticidade e suculência.

Sanduíche de rosbife com shitake

Sanduíche de rosbife com shitake Foto: Renata Kekrmeester

O rosbife pode ser preparado com diferentes cortes de carne. No caso desta receita de sanduíche de rosbife com shitake, a carne utilizada é o lagarto, que é ideal para quem procura um ponto mal-passado e muito saboroso. Pensando em você que adora rosbife, o chef Fábio Vieira elaborou esse sanduíche que leva shitake grelhado e mostarda Dijon no pão ciabata. O prato é simples e o preparo é rápido.

Rosbife com salada de ovo

Rosbife com salada de ovo. Foto: Codo Meletti/Estadão

Eis uma dupla que funciona muito bem para um dia quente: rosbife com salada de ovos servidos frios. O truque desta receita é enrolar o rosbife em filme plástico bem apertado para segurar os sucos da carne e garantir o formato bonito. É claro que quanto mais limpa estiver a carne, melhor. O miolo do filé mignon, que é menorzinho, fica perfeito.

Rosbife de mignon

Rosbife de mignon Foto: Letícia Almeida

Perfeito para acompanhar batatas douradinhas ou um pão fresco, essa receita de rosbife de mignon do chef Melchior Neto é extremamente fácil de preparar. O tempero com certeza é o diferencial desse prato. Com molho chimichurri, salsa e cebolinha, você vai experimentar um rosbife muito especial.

Sanduíche de salpicão e rosbife

Receita sanduíche aberto de salpicãoe rosbife Foto: Feliepe Rau/Estadão

Salpicão fica uma delícia quando está na base de um sanduíche. Mas somado a um rosbife, essa receita ganha ainda mais sabor e praticidade. Use um bom pão artesanal ou pão italiano, complete com fatias de cebola, uns tomatinhos e...está feito um jantar rápido. Com certeza, essa receita de sanduíche de salpicão e rosbife vai virar uma de suas preferidas.

Sanduíche de rosbife com pasta de agrião e tomate

Assim que montar seu sanduíche de rosbife, coma-o imediatamente. Foto: Alex Silva/Estadão

Esse sanduíche de rosbife com pasta de agrião e tomate provençal pode ser feito com as sobras de qualquer carne assada. Dá para variar o pão também, do francês à baguette, passando pelo italiano e pela ciabatta, desde que esteja fresquinho e crocante. Não dispense os tomates-cereja assados com farofa de pão e muito menos a pasta de agrião. Depois de provar, você vai entender por que.

