Todos sabemos que um dos quitutes mais queridos das festas juninas é o bolo de milho. Não tem jeito, todos os anos, o bolo de milho chega no meio do ano com suas diversas versões para agradar a todos os gostosos.

Mas se a festa de São João dura todo mês de junho, nada melhor do que ter à mão algumas opções de bolo de milho para curtir durante o mês inteiro.

Tá faltando ideia por aí? Calma que fomos pedir aos chefs receitas fáceis de bolo de milho e conseguimos opções incríveis, como: bolo de milho salgado, bolo de milho simples de liquidificador, bolo de milho fofinho, bolo de milho com goiabada, bolo de milho caseirinho, bolo de milho goiano e bolo de milho cremoso.

Sem mais demoras, escolha o seu bolo de milho preferido para aquele lanche delicioso entre uma quadrilha e outra. Seja no café da manhã, como sobremesa ou no lanche da tarde ou a qualquer hora (vamos combinar, a gente nem precisa de tanta desculpa, né?), as receitas com milho caem sempre muito bem quando acompanhadas de café preto ou chá de seu gosto. Confira abaixo nossa seleção:

Bolo de milho simples de liquidificador

Bolo de milho Foto: Divino Fogão

Agora sim! A cara da festa junina, quem nega um delicioso café com bolo de milho? Lembrando bastante casa de vó, essa receita do Divino Fogão combina com café preto ou chá quente, tanto no café da manhã quanto no lanche da tarde.

Bolo de milho fofinho

Bolo de milho Foto: Tomas Rangel

Pensa num bolo de milho caseiro, delicioso e fofinho pra acompanhar um café feito na hora. Vale muito a pena conferir essa receita simples de bolo caseiro de milho do Empório Jardim. Aliás, fica a dica: essa é daquelas receitas de bolo para vender, de tão bom que fica!

Bolo de milho com goiabada

Bolo de milho com goiabada. Foto: Angelo Dal Bó

Essa receita de bolo de milho com goiabada é um pouco mais elaborada. Recheado com uma deliciosa goiabada, essa sobremesa do KFÉ Ráscal é o doce perfeito para um café da tarde com aquele chá quentinho ou para comer enquanto assiste um filme. Vale experimentar!

Bolo de milho caseirinho

Cremoso, bolo de milho da Nani Mantovani tem massa molhadinha e delicada. Foto: Alex Silva/Estadão

O bolo de milho caseiro é um doce ideal para sobremesa ou para lanches, acompanhado de um café preto recém-passado. A receita da chef Heloísa Bacellar é para os que não são muito fãs de massa cremosa, mas preferem as versões mais secas, com cara de bolo de vó. Na aparência o bolo caseiro da Helô parece comum, mas ele tem um gostinho especial garantido pelo coco que é o verdadeiro segredo dessa receita fácil de bolo de milho.

Bolo de milho goiano

Receita de Adriana Lira tem massa úmida, com bastante textura do bagaço do milho. Foto: Alex Silva/Estadão

Típico de festa junina e de toda a época de São João, esse bolo de milho goiano leva bastante milho na massa – o que reflete na textura, digamos, mais pedaçuda. Essa receita da Dona Doceira, é para os amantes das versões mais secas e o toque especial de erva-doce fica a gosto do freguês. Você pode incluir ou não que o resultado fica delicioso de qualquer forma.

Bolo de milho cremoso

Cremoso, bolo de milho da Nani Mantovani tem massa molhadinha e delicada. Foto: Alex Silva/Estadão

Como o próprio nome já diz, o bolo de milho cremoso apresenta uma massa bem molhadinha e cremosa. A receita da confeiteira Nani Mantovani, da Addolcire, conserva na massa pedaços do bagaço do milho. Essa sobremesa de milho é um doce bem fácil de ser feito, além de cair super bem no café da manhã e lanche da tarde.

Bolo de milho salgado

Bolo de milho salgado Foto: Taba Benedicto

Terminando com uma receita mais inusitada: bolo de milho salgado. Essa versão é uma receita simples e fácil de fazer. Altamente reforçado, a receita da chef Potiguara Spindóla, docente de gastronomia do Senac São Paulo, leva alcatra bovina, cebola caramelizada, creme de milho e ovo. Dá uma conferida no passo a passo.