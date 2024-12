Aqui no Paladar, você já pôde conferir as sugestões de bares e restaurantes para fazer aquelas confraternizações de fim de ano maiores, com bastante gente da empresa reunida para celebrar as conquistas e resultados de longos e intensos meses.

Mas se a ideia é fazer um rolê um pouco menor, só com os mais chegados do serviço, ou mesmo sair com o seu grupo de amigos após o horário de trabalho, montamos uma lista com bares para você ir e colocar as fofocas em dia antes do recesso. Confira a seguir:

Sede 261

O Sede 261 é uma boa opção para quem quer fazer um happy hour regado a vinho e boas conversas Foto: Regis Duvignau/Reuters

Tomar um vinho na calçada no Sede 261 pode ser o que faltava para fechar os últimos goles do ano. A proposta do bar é tomar vinho sentado nas cadeiras estrategicamente posicionadas para promover bons papos. Fato é que a sinceridade após umas tacinhas ajuda na descontração.

Há opções de todo o tipo: rótulos nacionais e internacionais, que exploram diferentes uvas e estilos, estão presentes em uma seleção rotativa. O serviço é focado nas taças, e os profissionais da casa podem dar um direcionamento para qual vinho escolher, baseado no seu gosto. Vale ficar antenado nas redes sociais do espaço, que sempre conta com surpresas e colaborações - vira e mexe tem um bar de ostras no fim de semana.

Serviço: Endereço: Rua Benjamim Egas, 261 - Pinheiros. Instagram: @sede261.

Sororoca Bar

SÃO PAULO 22/09/2023 PALADAR RESTAURANTE SOROROCA - Ambiente do Restaurante Sororoca recem inaugurado FOTO ALEX SILVA/ESTADAO Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Ainda no condado de Pinheiros, o Sororoca é a cara do verão e um prato cheio para quem gosta de peixes e frutos do mar. As opções vão desde os frios, com ceviche (R$ 67) e ostras ao vapor (R$ 52, 4 und.), até lula a dorê (R$ 59,00), guioza de camarão com tucupi (R$ 62), caldinho de peixe (R$ 18) e mini pastéis de ostra (R$ 29).

É fácil concluir que todos os itens combinam bem com as cervejas artesanais disponibilizadas na carta da casa e com os drinques, que contam com clássicos e autorais. O coquetel rabo de peixe (R$ 42,00) é inspirado no primo galináceo e ganha vermute branco ao invés de tinto e limão.

Serviço: Endereço: Rua Simão Álvares, 785, Pinheiros. Instagram: @bar.sororoca.

MII Rooftop

A culinária mediterrânea é um dos destaques do MII Rooftop Foto: Neuton Araujo/Divulgação

Férias com a brisa do Mediterrâneo nas ilhas gregas podem parecer um sonho distante, mas você pode ter um gostinho no MII Rooftop, no Tatuapé. A arquitetura, carta de drinques e cardápio são inspirados em Mykonos, e pode ser uma boa saída para quem quer curtir o clima de férias com os amigos sem sair da cidade.

As opções são variadas, entre mocktails (drinques sem álcool), como o Merci (R$28), feito com romã e limão siciliano, e drinques autorais, como o refrescante Respeitável Público (R$ 44), que combina gim, xarope de melão e outros ingredientes frescos. Para comer, o menu é repleto de pratos típicos da Grécia, com foco nos frutos do mar e produtos mediterrâneos frescos.

Serviço: Endereço: Complexo Vila Anália - Rua Cândido Lacerda, 33, Jardim Anália Franco. Instagram: @miirooftop.

Cão Veio

O Cão Véio - que já está em São Paulo, Curitiba, Alphaville e Goiânia - irá aumentar o número de restaurantes pelo país Foto: Chris Lee | Cão Véio

O empreendimento do Masterchef Henrique Fogaça, referido como um dos melhores bares para tomar chopp pela lista do Paladar, é uma boa opção para quem quer ir para Vila Madalena, mas fugir um pouco dos bares-balada mais lotados e turísticos da região.

A unidade da Vila Madalena tem promoção com preços camaradas para o happy hour, que acontece de segunda a sexta, das 17h às 20h: há opções de cervejas artesanais, com destaque para a cítrica Cão Véio Session Ipa (R$ 13, 330 mL), drinques de 18 a 29 reais, além de petiscos e entradinhas para compartilhar.

Serviço: Endereço: Rua Girassol, 396, Vila Madalena. Instagram: @caoveio.

TRILHA Cervejaria

TRILHA Itaim Foto: Pedro Ferrarezzi | TRILHA Itaim

A indicação vem em dose quádrupla com as casas anexas à TRILHA Cervejaria. O negócio iniciou suas operações em Perdizes, em um espaço modesto que foi crescendo ao longo dos anos, e a marca está presente em diversos estabelecimentos.

A TRILHA Cervejaria apresenta quatro casas em SP: Perdizes, Itaim, Pinheiros e a TRILHA Fermentaria, focada nos chopps, na Barra Funda. As criações da casa são servidas em torneiras, e tem opções de lagers, ales e muitos outros estilos de cerveja para conhecer e experimentar, com destaque para o generoso cardápio de opções frutadas.

Para comer, as casas contam com petiscos perfeitos para degustar com cerveja, com amendoins no missô e acepipes variados, e a Fermentaria também conta com um cardápio de pizzas artesanais. Vale comentar que a unidade de Perdizes tem até mesa de sinuca. Vai que é a brisa da vez.

Serviço:

TRILHA Ferramentaria: Rua Cônego Vicente Miguel Marino, 390, Barra Funda. Instagram: @trilhafermentaria | @trilhacervejaria ;

TRILHA Perdizes: Rua Apinajés, 137. Instagram: @trilhaperdizes | @trilhacervejaria ;

TRILHA Itaim: Rua Pedroso Alvarenga, 569. Instagram: @trilhaitaim | @trilhacervejaria ;

TRILHA Pinheiros: Rua dos Pinheiros, 1146. Instagram: @trilhapinheiros | @trilhacervejaria;

Kintaro

Restaurante Kintaro, na Liberdade Foto: TABA BENEDICTO

Com espaço reduzido e simples, o Kintaro pode ser uma saída legal para quem quer fazer um happy hour a dois ou com no máximo três pessoas. O balcão é o foco da parada, e exibe a invejável estufa de petiscos feitos pela dona Líria. A berinjela no missô, item apreciado pelos clientes assíduos, divide espaço na vitrine com as conservas, peixes, frutos do mar, frituras, onigiris e outros saborosos acepipes, perfeitos para pedir uma cerveja bem gelada para acompanhar.

O izakaya também oferece algumas opções de drinques, que vão de R$ 20 a R$ 25, e vale conferir as opções com shochu. O prato com até duas opções de petiscos sai por R$ 17, e uma dica aos cronicamente-online do nicho da gastronomia: a coxinha já não faz mais parte do cardápio desde 2022.

Serviço: Endereço: Rua Thomaz Gonzaga, 57, Liberdade. Instagram: @izakaya_kintaro.

Bar dos Arcos

Bar dos Arcos Foto: Humberto Abdo/Estadão

Coração cultural da região central da capital paulista, o Theatro Municipal esconde um bar elegante e intimista em seu porão. Palco de dates e paqueras, o balcão do Bar dos Arcos bar oferece uma carta variada, com drinques autorais e clássicos, cervejas, espumantes, e opções sem álcool - uma boa para quem quer ter um happy hour diferente e com opções para todos os gostos.

A carta de drinques tem como inspiração a vida e obra de Lygia Clark, e busca transmitir o legado da artista para os drinques. Gim, jabuticaba e limão são combinados no Geometria Sagrada (R$ 45), e o Os Bichos Não Têm Avesso (R$ 69) é uma opção para quem quer testar novos sabores, com tucupi preto, vinagre de arroz, água de tomate, jerez, vermute e Don Julio Blanco.

Serviço:

Endereço: Subsolo do Theatro Municipal - Praça Ramos de Azevedo, sem número, República. Instagram: @bardosarcos.