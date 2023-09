Quem anda pelas ruas arborizadas e movimentadas de Perdizes e Pompeia, encontra não apenas o Allianz Parque, uma bela unidade do SESC e a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A região, muito residencial, conta também com uma gastronomia cada vez mais viva e pulsante, com novos negócios abrindo e mostrando diversidade de sabores e cores.

E tem para todos os gostos: comida vegana e contemporânea, uma das melhores pizzas da cidade, sorveteria e mais. Confira, abaixo, o melhor da gastronomia de Perdizes e Pompeia.

Casa Raw

Endereço de comida vegana em Perdizes, Casa Raw tem essa proposta de entregar comida sem nada de origem animal. Os pratos, às vezes, são exageradamente pequenos, mas a comida é boa. Pra começo de conversa, é gostosa a entradinha de ceviche de caju (R$ 48), servido com limão siciliano, pimenta rosa, cebola roxa, flor de sal, coentro e chips de mandioquinha. De principal, nhoque de abóbora e castanhas do Pará (R$ 64) é um dos mais pedidos -- mas também vale ir de risoto al limone (R$ 64). Lembrando que, durante a semana, a casa tem menu executivo com entrada, principal e sobremesa a R$ 55.

Onde: R. Dr. Franco da Rocha, 515, Perdizes. 3969-1390. 12h/15h30 e 19h/23h (dom., 12h/16h30 e fecha seg.).

Petí

Outra boa opção de gastronomia moderna e com ingredientes frescos e orgânicos na região é o Petí -- que chegou a fechar, antes da pandemia, por conta de um incêndio. A casa tem uma proposta de culinária moderna com ingredientes sazonais, com pratos que mudam a cada 20 dias. A casa é daquelas com um couvert que vale a pena, com pães artesanais e manteiga com flor de sal (R$ 6). O menu completo, que muda sempre, varia entre R$ 85 e R$ 100. Agora, nesta semana, vale ir de arroz cremoso de cenoura orgânica (R$ 85) com opção de mousse de baunilha com coulis de morango. Prefere carne? A casa tem um imperdível peito wagyu braseado (R$ 95). Consulte as redes da casa para ver o menu atual.

Onde: R. Cotoxó, 110, Pompeia. 3873-0099. 12h/15h (fecha seg.).

O chef Victor Dimitrow no restaurante Peti Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Santiago Padaria Artesanal

Tiago Saraiva e Lucas Alves também começaram da cozinha de casa a preparar seus próprios pães, mas logo a coisa começou a crescer e não deu outra. Abriram a Santiago, em Perdizes, em um casarão cheio de personalidade. Assim como a maioria das artesanais, a padaria tem cardápio rotativo, mas alguns pães são pedidas certeiras, como o pão de alecrim -- que vem com um sal grosso na casca que faz toda a diferença no sabor.

Onde: R. Tavares Bastos, 750, Perdizes. 7h/19h (dom., 8h/18h; fecha seg.)

MiCi Restaurante

Comida brasileira contemporânea, bem pensada e que foge do óbvio, com alguns pratos que mostram a criatividade certeira da chef Cintia Piubelli. Dentre as pedidas certeiras, vá de moqueca de pirarucu ou de costela suína -- o prato que mais vemos sair por lá. E, pra fechar, uma sobremesa de se apaixonar: mil folhas de ganache de cenoura e de chocolate.

Onde: R. Min. Ferreira Alves, 244, Perdizes. 3871-5294. 12h/23h (ter. e qua.; 12h/15h e 19h/22h30; dom., 12h30/16h; fecha seg.).

Massa com cordeiro do MiCi Restaurante Foto: Mici Restaurante)

Leggera

Simplicidade, leveza, constância e ótimos ingredientes. Estes são os trunfos da Leggera, pizzaria certificada pela Associazione Verace Pizza Napoletana, comandada pelo experiente e estudioso André Guidon -- pizzaria, aliás, que conquistou o pódio com sua margherita em Paladar. Delicadas e potentes, são produzidas com farinha italiana, com fermentação natural, que resulta em uma massa elástica e macia, de bordas altas, perfeita para acomodar o molho de tomate vermelho de cor intensa e sabor suave. A margherita, que foi a grande premiada em um teste de Paladar, é a melhor -- e sai por R$ 48.

Onde: R. Diana, 80, Perdizes. 19h/23h (6ª e sáb., 19h/23h30, dom., 19h/22h; fecha às 2ª). Delivery pelo iFood e pelo WhatsApp (11) 3862-2581.

A margherita da pizzaria Leggera é a favorita dos jurados Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Ecully

Restaurante elegante da rua Cotoxó, que foge bastante da proposta mais casual encontrada na maioria das casas da Pompeia e de Perdizes. O Ecully tem opções para vários paladares, com massas, carnes e peixes. De principais, um dos destaques é o Moule Et Frites, servido de quarta a domingo, por R$ 89,90, que é mexilhão puxado no vinho branco, tomate e alho com fritas da casa com maionese de limão. Quer algo mais intenso? Então vá de risoto de especiarias com rosbife artesanal na crosta de carvão ativado (R$ 84,90) ou de leitão cozido em baixa temperatura (R$ 89,90) com purê de mandioquinha, cebola caramelizada e pesto de manjericão. De sobremesa, creme brûlée (R$ 26,90).

Onde: R. Cotoxó, 493, Pompeia. 12h/15h e 19h/23h (dom., 12h30/16h; fecha seg.).

DES Cucina

Outra proposta mais elegante e menos despojada, já em Perdizes, é o DES Cucina. Com clima de bistrô, a casa serve comida italiana contemporânea, bem feita e saborosa. De entrada, o carpaccio de carne (R$ 46) e o folhado com queijo camembert, geleia de figo e rúcula (R$ 69) abrem o apetite. De principal, o confit de pato é uma parada obrigatória, vindo com risoto de funghi porcini e figo caramelizado (R$ 128). Prefere uma massa? O ravioli de brie com geleia de figo e redução de vinho do porto (R$ 79) é de comer rezando.

Onde: Rua Desembargador do Vale, 233, Perdizes. 12h/15h e 19h/23h30 (dom., 12h/16h30 e fecha seg.).

Da Pá Virada

Casa com 10 endereços e mais de 200 sabores no cardápio, a Da Pá Virada conta com sorvetes 100% artesanais que buscam privilegiar o sabor do ingrediente. O destaque, aqui, ficam com os gelatos de frutas, ideais para os veganos: o de caju é de comer rezando, com o melhor sabor da fruta, e ainda conta com um gelato de cacau a base de água, que qualquer vegano ou intolerante à lactose pode comer e matar a saudades do chocolate. Quer sair do óbvio ainda mais? Tem gelatos de cambuci, açaí e cupuaçu. A casquinha sai por R$18, enquanto o copinho varia entre R$ 16 e R$ 22, de acordo com o tamanho.

Onde: R. Cardoso de Almeida, 1021, Perdizes. 2157-1524. Todos os dias, 12h/21h. Delivery próprio e via iFood.