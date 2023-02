Quem passa apressado pela rua Domingos de Moraes, no bairro da Vila Mariana, pode nem perceber as delícias que existem no número 336 dessa movimentada rua de São Paulo. Afinal, é uma discreta portinha que guarda os quitutes portugueses preparados artesanalmente por Fábio Gonçalves e Wivy Leiso, da Estou Quituteria Portuguesa.

Ele é português, ela é brasileira. Se conheceram em 2020, pela internet, e logo engataram um namoro até que, sete meses depois vivendo à distância, Fábio resolveu deixar a cidade de Torres Vedras e veio morar no Brasil. Primeiro tentaram entrar na área do turismo, mas a gastronomia bateu mais forte. Com isso, o primeiro filho já veio em forma de quituteria: eles pensaram juntos no conceito da casa e, hoje, dedicam sua vida ao negócio de quitutes.

Pasteis de nata do Estou Quituteria Portuguesa, dos proprietários Fabio Goncalves Wivy Leiso, na Vila Mariana em São Paulo (FOTO: TABA BENEDICTO/ESTADÃO) Foto: TABA BENEDICTO/ESTADÃO

“Meu esposo preparou pratos especiais para amigos e fazia doces maravilhosos para mim. Percebemos que o caminho era trabalhar com comida”, conta Wivy. “Iniciamos imediatamente o desenvolvimento da marca, fomos em busca de fornecedores e durante meses preparamos com muito amor nossa empresa. Montamos uma cozinha industrial e, no dia 14 de junho de 2022, iniciamos a operação atendendo apenas por delivery”.

Cardápio da Estou Quituteria

Agora, em fevereiro de 2023, abriram a primeira loja de rua. Lá, servem o pastel de nata tradicional (R$ 34,90, na caixa com três), que é o que mais sai. Mas tem outras opções tão saborosas quanto -- e algumas delas bastante inusitadas. A de pistache é de comer rezando, assim como o de queijo brie. Tem também o de Nutella, gorgonzola e de maçã e canela. Eles saem por R$ 38,90, na caixa com vem com um tradicional e dois do sabor.

O melhor de tudo, porém, é o frescor do pastelzinho. O motivo, Wivy explica. “Acordamos todos os dias às 5h da manhã para preparar a massa folhada, que é fresquinha. Nada é congelado, não usamos freezer. Meu esposo faz tudo nas primeiras horas do dia para abrirmos a loja às 9h da manhã com tudo pronto”, diz a sócia da Estou. “O creme de ovos, o arroz doce e os outros quitutes são artesanais e eu o ajudo na cozinha em cada preparo. Inclusive foi sugestão minha abrasileirar os pastéis de nata com sabores diferentes”.

Pasteis de nata e rabanada da Estou Quituteria (FOTO: TABA BENEDICTO/ESTADÃO) Foto: FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO

Falando em outros quitutes, vale a pena provar a rabanada da casa (R$ 54,90, com 10 rabanadas). São fritas na hora e do jeito certo: crocantes por fora e cremosa por dentro. “Temos também empada de quatro queijos deliciosa e a empada de bacalhau com natas, especialidade da casa, ambas feitas com massa folhada. Por encomenda, temos o arroz doce português que é apaixonante, não leva leite condensado e é super cremoso. Em breve vamos lançar outros quitutes portugueses”, explica Wivy, sobre o cardápio.

Pensando no futuro, Wivy e Fábio não poderiam estar mais empolgados. “Nossas vendas quadruplicaram logo na primeira semana de abertura da nossa loja de rua. A intenção é abrir mais 2 unidades até o fim de 2023. Inclusive já estamos estudando outras regiões de São Paulo”, diz ela. “Para os próximos dois anos, a ideia é atingir a marca de 10 lojas em São Paulo e região, e para os próximos anos tornar a Estou em uma rede de franquias”.

SERVIÇO

Onde: Rua Domingos de Morais, 336, Vila Mariana. 95395-3504. 7h/20h (fecha sáb.).