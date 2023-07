A Hanami Confeitaria, comandada pelo chef pâtissier Cesar Yukio, vai abrir em setembro deste ano uma cozinha central para ampliar o atendimento via delivery e segmentos Food Service de restaurantes.

A casa, que atualmente está localizada no Tatuapé, mudará de endereço em 2024, mas os clientes podem continuar pedindo as sobremesas e comidas japonesas, uma vez que a Hanami entrega em toda capital paulista. As compras podem ser feitas pelo site e whatsapp com frete à partir de R$5,00.

Pavê de matchá da Hanami Confeitaria Foto: Hanami Confeitaria

Confira algumas opções de doce do cardápio da Hanami Confeitaria:

Ringo (Mousse de baunilha com recheio de compota de maçã com gengibre coberto por chocolate branco e glaçagem no formato da fruta – R$ 20,00 – sobremesa individual);

Kohi Jelly (Kanten - gelatina a base de algas - de café com creme inglês de baunilha e chantilly – R$ 15,00 – sobremesa individual);

Pavê de Matchá, Ruby e Coco (Pavê de mousse de matchá coberto com chocolate ruby e coco. Uma experiência única e deliciosa – R$ 20,00 – sobremesa individual);

Wafer de Pistache com Flor de Sal (Wafer crocante recheado com ganache de Pistache e coberto com chocolate Meio Amargo e Flor de Sal – R$ 12,00 – sobremesa individual);

Bolo Cheesecake de Maracujá (Massa chiffon de baunilha, recheada com curd de maracujá e cheesecake cremoso de maracujá e finalizado com geleia de maracujá – R$ 110 a R$ 275 – Bolo inteiro);

Bolo de Yuzu com Merengue Queimado (Massa chiffon com mousse de yuzu e coberto com merengue queimado - R$110 a R$275 – Bolo inteiro).

Serviço

Endereço aberto até o dia 02/09 na Rua Demétrio Ribeiro, 785, Tatuapé.

Telefones: Fixo (11) 2675-9300 / WhatsApp (11) 93082-2782

Horário de funcionamento: Segunda a sábado: das 12h às 19h/ Domingo: das 11h às 16h (somente delivery e retiradas).