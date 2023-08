Se tem uma trajetória inspiradora no mundo da gastronomia, esta é a história de Juscelino Pereira. O restaurateur do Piselli, e que acaba de lançar um mercado virtual da marca, é daquelas figuras que realmente colocaram a mão na massa -- tanto para descobrir os caminhos dos restaurantes, como também para empreender no ramo da gastronomia. Deu certo: o Piselli está completando 19 anos no mercado, agora com quatro unidades.

“É uma sensação maravilhosa”, diz Juscelino, ao Paladar, sobre os 19 anos da casa. “Olho pra trás e lembro de todos os momentos desafiadores, do medo, dos desafios vencidos e sou muito grato a Deus, família, colaboradores, clientes e parceiros. Valeu muito a pena”.

História do Piselli e de Juscelino Pereira

Antes do Piselli, afinal, Juscelino tinha uma carreira estável no Grupo Fasano. Começou em 1992 e depois, em 1994, foi promovido para maître e sommelier no Gero, casa que estava abrindo as portas. Foi ali que Juscelino -- que tem esse nome em homenagem ao presidente Kubitschek -- aperfeiçoou tudo aquilo que havia aprendido nos anos anteriores, em restaurantes menores, no armazém do pai e até na horta que era dono na adolescência.

Juscelino Pereira comemora os 19 anos do Piselli Foto: FELIPE RAU/ESTADÃO

O Piselli, italiano com três unidades em São Paulo e uma em Brasília, é o fruto do aprendizado de Juscelino ao longo dos anos no Gero e nas experiências anteriores. Leva com ele, também, esse desejo de ver os colaboradores seguindo novos caminhos. “Temos uma linda missão de alimentar pessoas além de comida, com carinho, amor e conquistas. Ver colaboradores crescerem, progredirem e construírem famílias não tem preço”.

Cardápio e futuro do Piselli

No cardápio da casa, Juscelino conta que toma cuidado -- mesmo ultrapassando a maioridade da casa, poucas coisas mudam. Quem vai nos restaurantes da marca, encontra clássicos da cozinha do Piselli como a entrada de folhas de polenta com recheio de cogumelos, demi glace e fonduta de queijo Fontina (R$ 65, o pequeno), os raviolis recheados de queijo Fontina com creme de trufas negras (R$ 99) e o lombo de bacalhau com batatas, tomates sweet grape, azeitonas pretas e alcaparras (R$ 175), além da sobremesa, como o equilibrado tiramissù da casa (R$ 47).

O criativo e delicioso Millefoglie di Polenta con Funghi e Grana Padano Foto: Felipe Rau/Estadão

“É complicado, pois a gente tem que renovar sem perder a identidade”, explica Juscelino. “Os clientes sempre querem os mesmos pratos. As mudanças são sutis e cuidadosas”.

Para quem está começando e quer empreender, Juscelino conta que é preciso abraçar essa trajetória como uma missão. “Tem que ter muita paixão, gostar de gente, fazer muitas pesquisas. Hoje, o desafio está maior, em virtude do mercado ter boas opções. A proposta tem que ser bem assertiva”, diz. E para se manter em alta por mais 19 anos? “Continuar com a mesma missão e filosofia, manter a qualidade, inovar, conquistar novos clientes e fortalecer a marca. Agora, com o Mercato Piselli, queremos ser mais conhecidos no Brasil”.