Se você quer levar seu pai para almoçar ou jantar no Dia dos Pais com aquela sensação de aconchego, trouxemos uma dica das boas: a refeição especial do Rinconcito Peruano com comfort food - que, no português abrasileirado é a famosa comida de avó.

O chef Edgard Villar apresenta uma entrada com anticuchos, lâminas de coração de boi marinadas, preparadas à base de pimentas peruanas, vinho, cerveja e temperos do chef (R$ 32,90). Já o prato principal é o lomo a lo pobre, composto por filé mignon em cubos, cebola, pimentões, tomate, pimentas peruanas, acompanha banana frita, ovo estrelado, arroz e fritas (R$ 44,90).

E o momento do brinde para celebrar uma data tão especial não foi esquecido. Para este momento, a casa oferece clássicos de sua carta de carta de drinques como a margarita frozen, o mojito (ambos R$ 29,90), ou o drink pisco punch, que combina pisco, suco de abacaxi, limão e laranja (R$ 32,90). Todas as opções podem ser encontradas em qualquer unidade da rede Rinconcito Peruano, localizadas em vários bairros da cidade de São Paulo.

Serviço

Moema: Av. Sabiá, 733. (11) 4323-4103. Seg. a dom. (12h às 22h)

Santa Ifigênia: R. Aurora, 443. (11) 3361-2400. Seg. a dom. (12h às 22h)

Tatuapé: R. Serra de Japi, 696. (11) 2539-2033. Seg. à qua. (12h às 15h e 19h às 22h), qui. e sex. (12h às 15h e 19h às 23h). sáb. (12h às 23h) e dom. (12h às 22h)

Morumbi: R. Dr. Fonseca Brasil, 125. (11) 2667-0477. Seg a sáb. (12h às 15h e 19h às 23h) e dom. (12h às 22h)