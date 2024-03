A São Paulo Restaurant Week chega à sua 32ª edição entre os dias 19 de abril e 19 de maio. O principal festival gastronômico da América Latina contará com cerca de 200 restaurantes renomados da capital paulista e Grande São Paulo com menus completos a preços fixos, de R$54,90 a R$149,00.

O tema deste ano é “Revolução Vegetariana”, convidando cada restaurante participante a explorar novas texturas, sabores e combinações de modo a celebrar o vegetarianismo e, ao mesmo tempo, promover reflexões a respeito das escolhas alimentares de cada indivíduo.

Há quatro tipos diferentes de pacotes e cabe ao restaurante escolher quais quer adotar. Em todos, o cliente garante entrada, prato principal e sobremesa, são eles: tradicional (R$54,90 no almoço e R$69,90 no jantar), plus (R$68,80 no almoço e R$89,90 no jantar), premium (R$89,00 no almoço e R$109,00 no jantar) e diamond (R$109,00 no almoço e R$149,00 no jantar). Além disso, há diferentes categorias gastronômicas, como comida brasileira, italiana, contemporânea, argentina, mediterrânea, japonesa, mexicana e muito mais.

Fernando Reis, idealizador da Brasil Restaurant Week, conta que o grande objetivo da iniciativa é “democratizar a boa gastronomia, dando a oportunidade de degustar pratos autênticos e culturais naquele restaurante renomado que você sempre teve vontade de conhecer, a partir de uma experiência única e um valor fixo”.

Quer saber onde comer nesta edição do SP Restaurant Week? A lista com os restaurantes participantes ainda não foi anunciada, mas sairá em breve. Para mais detalhes, confira o site da SPRW e suas redes sociais (@restaurantweekbrasil).