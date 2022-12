Missão dada, missão concluída com sucesso! Foi assim a estreia do Desafio Paladar proposto ao Senac São Paulo. Pedimos à equipe da escola - referência em gastronomia no Brasil - que criasse uma seleção de receitas natalinas diferentes, inspiradas nos clássicos da festa. O resultado não poderia ser mais saboroso.

O bem casado de rabanada é uma das receitas diferentes sugeridas pelos professores do Senac São Paulo para este Natal Foto: FELIPE RAU

Os professores do curso de Tecnologia em Gastronomia do Centro Universitário Senac - Santo Amaro, Rafael Morandi e Helen Ataíde prepararam com exclusividade para o Paladar receitas como o falso tender de filé mignon suíno, pavê de chocotone com cereja amarena e cookies preparados com os ingredientes do tradicional panetone, mil folhas de confit de peru com peras caramelizadas, que pode ser confitado especialmente para esse fim ou feito com reaproveitamento de sobras da ceia do Natal, bem-casado de rabanada e ainda uma belíssima salada de folhas, flores e figos acompanhada de queijo de cabra e avelãs.

Salada de folhas, flores e figos: alternativa ao tradicional salpicão natalino Foto: FELIPE RAU

Rafael Morandi apostou em uma versão diferente para o tradicional tender bolinha industrializado. Como alternativa festiva, ele preparou uma receita de filé mignon suíno curado de maneira caseira. As tiras de bacon com cravos da Índia sobre a peça garantem o toque natalino e festivo ao prato. “A proposta aqui foi preparar uma versão caseira do tender, sem aditivos químicos e fácil de reproduzir em casa”, conta o chef e professor da escola de gastronomia.

Alternativa sofisticada para aproveitar as sobras do tradicional peru de Natal: folhado de peru desfiado com lâminas de peras caramelizadas Foto: FELIPE RAU

Já Helen Ataíde usou a criatividade para inventar uma receita de cookie feito com sobras de panetone, macio por dentro e levemente crocante por fora. E também arrasou na ideia de um bem casado feito com rabanadas bem pequeninhas recheadas com doce de leite e servidas sobre uma cama de fios de ovos.