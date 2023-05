X-tudo brasileiro é o 7º melhor hambúrguer do mundo, diz site

Sabe aquele podrão delicioso, clássico das hamburguerias raiz? O X-tudo é presença garantida nas chapas de todo o Brasil, ganhou reconhecimento internacional em ranking que classificou os 10 melhores hambúrgueres do mundo.

O lanche ficou na sétima colocação em ranking dominado por sanduíches americanos. Apenas 3 hambúrgueres da lista não vieram dos Estados Unidos. Além do X-tudo, apenas o Australian Burguer e o dinamarquês Bofsandwich conseguiram um lugar no top 10.

A lista foi elaborada com notas de usuários e críticos gastronômicos. Na primeira colocação, nenhuma surpresa: o cheeseburger americano tradicional ainda é o preferido da galera.

X-tudo brasileiro fica na 7ª posição em lista de melhores hambúrgueres do mundo Foto: FreePik

O X-tudo teve nota 4 de 5, e foi melhor colocado que hambúrgueres americanos tradicionais como o Elk Burguer, feito de cervo canadense, e o Onion Burger, hambúrguer com cebola típico do estado de Oklahoma.

O site destacou o tamanho e a versatilidade do X-tudo, que não tem ingredientes fixos e varia de acordo com a região do Brasil. “O X-tudo é um hambúrguer extremamente alto com diversos tipos de recheio. A maioria das pessoas não consegue abocanhá-lo de tão grande, gerando uma experiência deliciosa e bagunçada”, diz o site.

Confira o top 10 da TasteAtlas:

